0.87 USD 0.07 (7.45%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EDHL ha avuto una variazione del -7.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.87 e ad un massimo di 0.95.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.87 0.95
Intervallo Annuale
0.36 6.88
Chiusura Precedente
0.94
Apertura
0.94
Bid
0.87
Ask
1.17
Minimo
0.87
Massimo
0.95
Volume
242
Variazione giornaliera
-7.45%
Variazione Mensile
102.33%
Variazione Semestrale
-81.41%
Variazione Annuale
-81.41%
21 settembre, domenica