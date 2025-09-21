Valute / EDHL
EDHL
0.87 USD 0.07 (7.45%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EDHL ha avuto una variazione del -7.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.87 e ad un massimo di 0.95.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.87 0.95
Intervallo Annuale
0.36 6.88
- Chiusura Precedente
- 0.94
- Apertura
- 0.94
- Bid
- 0.87
- Ask
- 1.17
- Minimo
- 0.87
- Massimo
- 0.95
- Volume
- 242
- Variazione giornaliera
- -7.45%
- Variazione Mensile
- 102.33%
- Variazione Semestrale
- -81.41%
- Variazione Annuale
- -81.41%
21 settembre, domenica