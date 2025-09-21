Valute / DWTX
DWTX
5.01 USD 0.20 (4.16%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DWTX ha avuto una variazione del 4.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.82 e ad un massimo di 5.15.
Intervallo Giornaliero
4.82 5.15
Intervallo Annuale
1.62 29.28
- Chiusura Precedente
- 4.81
- Apertura
- 4.82
- Bid
- 5.01
- Ask
- 5.31
- Minimo
- 4.82
- Massimo
- 5.15
- Volume
- 80
- Variazione giornaliera
- 4.16%
- Variazione Mensile
- 0.20%
- Variazione Semestrale
- 0.60%
- Variazione Annuale
- 42.33%
21 settembre, domenica