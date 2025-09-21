QuotazioniSezioni
DSY

1.39 USD 0.02 (1.42%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DSY ha avuto una variazione del -1.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.38 e ad un massimo di 1.46.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.38 1.46
Intervallo Annuale
0.95 7.33
Chiusura Precedente
1.41
Apertura
1.40
Bid
1.39
Ask
1.69
Minimo
1.38
Massimo
1.46
Volume
196
Variazione giornaliera
-1.42%
Variazione Mensile
29.91%
Variazione Semestrale
36.27%
Variazione Annuale
-67.52%
21 settembre, domenica