Valute / DSY
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
DSY
1.39 USD 0.02 (1.42%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DSY ha avuto una variazione del -1.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.38 e ad un massimo di 1.46.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.38 1.46
Intervallo Annuale
0.95 7.33
- Chiusura Precedente
- 1.41
- Apertura
- 1.40
- Bid
- 1.39
- Ask
- 1.69
- Minimo
- 1.38
- Massimo
- 1.46
- Volume
- 196
- Variazione giornaliera
- -1.42%
- Variazione Mensile
- 29.91%
- Variazione Semestrale
- 36.27%
- Variazione Annuale
- -67.52%
21 settembre, domenica