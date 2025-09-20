QuotazioniSezioni
Valute / DFDV
Tornare a Azioni

DFDV

16.93 USD 0.82 (4.62%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DFDV ha avuto una variazione del -4.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.62 e ad un massimo di 17.58.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
16.62 17.58
Intervallo Annuale
13.13 187.99
Chiusura Precedente
17.75
Apertura
17.25
Bid
16.93
Ask
17.23
Minimo
16.62
Massimo
17.58
Volume
3.828 K
Variazione giornaliera
-4.62%
Variazione Mensile
9.94%
Variazione Semestrale
-78.01%
Variazione Annuale
-78.01%
20 settembre, sabato