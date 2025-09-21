QuotazioniSezioni
CYCU
CYCU

0.21 USD 0.03 (12.50%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CYCU ha avuto una variazione del -12.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.21 e ad un massimo di 0.27.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.21 0.27
Intervallo Annuale
0.17 9.02
Chiusura Precedente
0.24
Apertura
0.27
Bid
0.21
Ask
0.51
Minimo
0.21
Massimo
0.27
Volume
3.129 K
Variazione giornaliera
-12.50%
Variazione Mensile
-8.70%
Variazione Semestrale
-58.82%
Variazione Annuale
-97.67%
21 settembre, domenica