Valute / CYCU
CYCU
0.21 USD 0.03 (12.50%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CYCU ha avuto una variazione del -12.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.21 e ad un massimo di 0.27.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.21 0.27
Intervallo Annuale
0.17 9.02
- Chiusura Precedente
- 0.24
- Apertura
- 0.27
- Bid
- 0.21
- Ask
- 0.51
- Minimo
- 0.21
- Massimo
- 0.27
- Volume
- 3.129 K
- Variazione giornaliera
- -12.50%
- Variazione Mensile
- -8.70%
- Variazione Semestrale
- -58.82%
- Variazione Annuale
- -97.67%
21 settembre, domenica