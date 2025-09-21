Valute / CTOR
CTOR
1.76 USD 0.01 (0.57%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CTOR ha avuto una variazione del 0.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.68 e ad un massimo di 1.94.
Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato.
Intervallo Giornaliero
1.68 1.94
Intervallo Annuale
0.55 6.19
- Chiusura Precedente
- 1.75
- Apertura
- 1.75
- Bid
- 1.76
- Ask
- 2.06
- Minimo
- 1.68
- Massimo
- 1.94
- Volume
- 561
- Variazione giornaliera
- 0.57%
- Variazione Mensile
- -17.76%
- Variazione Semestrale
- 122.78%
- Variazione Annuale
- 26.62%
21 settembre, domenica