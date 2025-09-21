Valute / CLPS
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CLPS: CLPS Incorporation
1.07 USD 0.01 (0.94%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CLPS ha avuto una variazione del 0.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.99 e ad un massimo di 1.07.
Segui le dinamiche di CLPS Incorporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.99 1.07
Intervallo Annuale
0.86 1.70
- Chiusura Precedente
- 1.06
- Apertura
- 1.06
- Bid
- 1.07
- Ask
- 1.37
- Minimo
- 0.99
- Massimo
- 1.07
- Volume
- 65
- Variazione giornaliera
- 0.94%
- Variazione Mensile
- 1.90%
- Variazione Semestrale
- -7.76%
- Variazione Annuale
- -24.65%
21 settembre, domenica