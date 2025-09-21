QuotazioniSezioni
Valute / CIIT
CIIT: TIANCI INTERNATIONAL INC

0.72 USD 0.11 (13.25%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CIIT ha avuto una variazione del -13.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.72 e ad un massimo di 0.81.

Segui le dinamiche di TIANCI INTERNATIONAL INC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.72 0.81
Intervallo Annuale
0.51 3.41
Chiusura Precedente
0.83
Apertura
0.81
Bid
0.72
Ask
1.02
Minimo
0.72
Massimo
0.81
Volume
92
Variazione giornaliera
-13.25%
Variazione Mensile
7.46%
Variazione Semestrale
-78.18%
Variazione Annuale
-78.18%
21 settembre, domenica