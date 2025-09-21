Valute / CIIT
CIIT: TIANCI INTERNATIONAL INC
0.72 USD 0.11 (13.25%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CIIT ha avuto una variazione del -13.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.72 e ad un massimo di 0.81.
Segui le dinamiche di TIANCI INTERNATIONAL INC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.72 0.81
Intervallo Annuale
0.51 3.41
- Chiusura Precedente
- 0.83
- Apertura
- 0.81
- Bid
- 0.72
- Ask
- 1.02
- Minimo
- 0.72
- Massimo
- 0.81
- Volume
- 92
- Variazione giornaliera
- -13.25%
- Variazione Mensile
- 7.46%
- Variazione Semestrale
- -78.18%
- Variazione Annuale
- -78.18%
21 settembre, domenica