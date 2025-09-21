QuotazioniSezioni
Valute / CCIX
Tornare a Azioni

CCIX

10.53 USD 0.01 (0.10%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CCIX ha avuto una variazione del 0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.49 e ad un massimo di 10.53.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
10.49 10.53
Intervallo Annuale
10.01 11.66
Chiusura Precedente
10.52
Apertura
10.52
Bid
10.53
Ask
10.83
Minimo
10.49
Massimo
10.53
Volume
47
Variazione giornaliera
0.10%
Variazione Mensile
0.19%
Variazione Semestrale
-1.96%
Variazione Annuale
5.19%
21 settembre, domenica