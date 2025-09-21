Valute / CASK
CASK
0.60 USD 0.12 (25.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CASK ha avuto una variazione del 25.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.52 e ad un massimo di 0.60.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.52 0.60
Intervallo Annuale
0.27 3.79
- Chiusura Precedente
- 0.48
- Apertura
- 0.54
- Bid
- 0.60
- Ask
- 0.90
- Minimo
- 0.52
- Massimo
- 0.60
- Volume
- 3.205 K
- Variazione giornaliera
- 25.00%
- Variazione Mensile
- 42.86%
- Variazione Semestrale
- 20.00%
- Variazione Annuale
- -84.17%
21 settembre, domenica