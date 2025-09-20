QuotazioniSezioni
Valute / CARL
Tornare a Azioni

CARL

14.15 USD 1.20 (7.82%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CARL ha avuto una variazione del -7.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.06 e ad un massimo di 15.88.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
14.06 15.88
Intervallo Annuale
12.02 16.20
Chiusura Precedente
15.35
Apertura
15.58
Bid
14.15
Ask
14.45
Minimo
14.06
Massimo
15.88
Volume
464
Variazione giornaliera
-7.82%
Variazione Mensile
6.47%
Variazione Semestrale
-5.67%
Variazione Annuale
-5.67%
20 settembre, sabato