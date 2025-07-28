QuotazioniSezioni
Valute / CANF
Tornare a Azioni

CANF: Can-Fite Biopharma Ltd Sponsored ADR (Israel)

0.65 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CANF ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.64 e ad un massimo di 0.66.

Segui le dinamiche di Can-Fite Biopharma Ltd Sponsored ADR (Israel). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CANF News

Intervallo Giornaliero
0.64 0.66
Intervallo Annuale
0.63 3.12
Chiusura Precedente
0.65
Apertura
0.64
Bid
0.65
Ask
0.95
Minimo
0.64
Massimo
0.66
Volume
42
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
-1.52%
Variazione Semestrale
-56.67%
Variazione Annuale
-67.98%
21 settembre, domenica