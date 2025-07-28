Valute / CANF
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CANF: Can-Fite Biopharma Ltd Sponsored ADR (Israel)
0.65 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CANF ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.64 e ad un massimo di 0.66.
Segui le dinamiche di Can-Fite Biopharma Ltd Sponsored ADR (Israel). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.64 0.66
Intervallo Annuale
0.63 3.12
- Chiusura Precedente
- 0.65
- Apertura
- 0.64
- Bid
- 0.65
- Ask
- 0.95
- Minimo
- 0.64
- Massimo
- 0.66
- Volume
- 42
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -1.52%
- Variazione Semestrale
- -56.67%
- Variazione Annuale
- -67.98%
21 settembre, domenica