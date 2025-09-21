QuotazioniSezioni
BSLK
BSLK

3.69 USD 0.12 (3.36%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BSLK ha avuto una variazione del 3.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.54 e ad un massimo di 4.05.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.54 4.05
Intervallo Annuale
0.23 17.55
Chiusura Precedente
3.57
Apertura
3.57
Bid
3.69
Ask
3.99
Minimo
3.54
Massimo
4.05
Volume
1.244 K
Variazione giornaliera
3.36%
Variazione Mensile
-15.17%
Variazione Semestrale
1090.32%
Variazione Annuale
361.25%
21 settembre, domenica