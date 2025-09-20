QuotazioniSezioni
BRSL
BRSL

16.56 USD 0.11 (0.66%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BRSL ha avuto una variazione del -0.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.48 e ad un massimo di 16.69.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
16.48 16.69
Intervallo Annuale
14.26 18.26
Chiusura Precedente
16.67
Apertura
16.65
Bid
16.56
Ask
16.86
Minimo
16.48
Massimo
16.69
Volume
1.424 K
Variazione giornaliera
-0.66%
Variazione Mensile
0.18%
Variazione Semestrale
1.47%
Variazione Annuale
1.47%
20 settembre, sabato