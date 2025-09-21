Valute / BRIA
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BRIA
2.15 USD 0.07 (3.15%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BRIA ha avuto una variazione del -3.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.10 e ad un massimo di 2.24.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
2.10 2.24
Intervallo Annuale
1.78 4.95
- Chiusura Precedente
- 2.22
- Apertura
- 2.21
- Bid
- 2.15
- Ask
- 2.45
- Minimo
- 2.10
- Massimo
- 2.24
- Volume
- 94
- Variazione giornaliera
- -3.15%
- Variazione Mensile
- -16.02%
- Variazione Semestrale
- -5.29%
- Variazione Annuale
- -44.59%
21 settembre, domenica