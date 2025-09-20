Valute / BNT
BNT
71.39 USD 0.75 (1.06%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BNT ha avuto una variazione del 1.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 70.86 e ad un massimo di 72.05.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
70.86 72.05
Intervallo Annuale
43.69 72.05
- Chiusura Precedente
- 70.64
- Apertura
- 71.06
- Bid
- 71.39
- Ask
- 71.69
- Minimo
- 70.86
- Massimo
- 72.05
- Volume
- 101
- Variazione giornaliera
- 1.06%
- Variazione Mensile
- 7.94%
- Variazione Semestrale
- 37.29%
- Variazione Annuale
- 34.85%
20 settembre, sabato