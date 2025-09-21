QuotazioniSezioni
Valute / BNAI
BNAI: Brand Engagement Network Inc

0.30 USD 0.01 (3.23%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BNAI ha avuto una variazione del -3.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.29 e ad un massimo di 0.31.

Segui le dinamiche di Brand Engagement Network Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.29 0.31
Intervallo Annuale
0.23 1.19
Chiusura Precedente
0.31
Apertura
0.31
Bid
0.30
Ask
0.60
Minimo
0.29
Massimo
0.31
Volume
311
Variazione giornaliera
-3.23%
Variazione Mensile
-6.25%
Variazione Semestrale
-11.76%
Variazione Annuale
-71.15%
21 settembre, domenica