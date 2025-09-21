QuotazioniSezioni
BLNE

4.24 USD 0.66 (18.44%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BLNE ha avuto una variazione del 18.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.47 e ad un massimo di 4.29.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.47 4.29
Intervallo Annuale
0.57 6.63
Chiusura Precedente
3.58
Apertura
3.63
Bid
4.24
Ask
4.54
Minimo
3.47
Massimo
4.29
Volume
2.072 K
Variazione giornaliera
18.44%
Variazione Mensile
171.79%
Variazione Semestrale
129.19%
Variazione Annuale
332.65%
21 settembre, domenica