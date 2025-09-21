Valute / BLNE
BLNE
4.24 USD 0.66 (18.44%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BLNE ha avuto una variazione del 18.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.47 e ad un massimo di 4.29.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.47 4.29
Intervallo Annuale
0.57 6.63
- Chiusura Precedente
- 3.58
- Apertura
- 3.63
- Bid
- 4.24
- Ask
- 4.54
- Minimo
- 3.47
- Massimo
- 4.29
- Volume
- 2.072 K
- Variazione giornaliera
- 18.44%
- Variazione Mensile
- 171.79%
- Variazione Semestrale
- 129.19%
- Variazione Annuale
- 332.65%
21 settembre, domenica