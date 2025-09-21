QuotazioniSezioni
Valute / BKHA
Tornare a Azioni

BKHA

11.10 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BKHA ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.10 e ad un massimo di 11.10.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
11.10 11.10
Intervallo Annuale
10.23 11.49
Chiusura Precedente
11.10
Apertura
11.10
Bid
11.10
Ask
11.40
Minimo
11.10
Massimo
11.10
Volume
2
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
0.45%
Variazione Semestrale
5.21%
Variazione Annuale
8.50%
21 settembre, domenica