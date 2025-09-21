QuotazioniSezioni
Valute / BIYA
Tornare a Azioni

BIYA

0.60 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BIYA ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.58 e ad un massimo di 0.62.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.58 0.62
Intervallo Annuale
0.46 7.98
Chiusura Precedente
0.60
Apertura
0.60
Bid
0.60
Ask
0.90
Minimo
0.58
Massimo
0.62
Volume
182
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
9.09%
Variazione Semestrale
-91.18%
Variazione Annuale
-84.42%
21 settembre, domenica