BIOA

4.90 USD 0.32 (6.13%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BIOA ha avuto una variazione del -6.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.88 e ad un massimo di 5.29.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
4.88 5.29
Intervallo Annuale
2.88 26.62
Chiusura Precedente
5.22
Apertura
5.22
Bid
4.90
Ask
5.20
Minimo
4.88
Massimo
5.29
Volume
621
Variazione giornaliera
-6.13%
Variazione Mensile
0.00%
Variazione Semestrale
30.67%
Variazione Annuale
-76.10%
21 settembre, domenica