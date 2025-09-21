Valute / BIOA
BIOA
4.90 USD 0.32 (6.13%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BIOA ha avuto una variazione del -6.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.88 e ad un massimo di 5.29.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
4.88 5.29
Intervallo Annuale
2.88 26.62
- Chiusura Precedente
- 5.22
- Apertura
- 5.22
- Bid
- 4.90
- Ask
- 5.20
- Minimo
- 4.88
- Massimo
- 5.29
- Volume
- 621
- Variazione giornaliera
- -6.13%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- 30.67%
- Variazione Annuale
- -76.10%
21 settembre, domenica