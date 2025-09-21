Valute / BCIC
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BCIC
12.12 USD 0.18 (1.46%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BCIC ha avuto una variazione del -1.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.12 e ad un massimo di 12.41.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
12.12 12.41
Intervallo Annuale
11.91 12.44
- Chiusura Precedente
- 12.30
- Apertura
- 12.24
- Bid
- 12.12
- Ask
- 12.42
- Minimo
- 12.12
- Massimo
- 12.41
- Volume
- 244
- Variazione giornaliera
- -1.46%
- Variazione Mensile
- -1.38%
- Variazione Semestrale
- -0.66%
- Variazione Annuale
- -0.66%
21 settembre, domenica