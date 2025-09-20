QuotazioniSezioni
Valute / BBBY
BBBY

9.51 USD 0.24 (2.46%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BBBY ha avuto una variazione del -2.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.33 e ad un massimo di 9.89.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
9.33 9.89
Intervallo Annuale
8.02 11.47
Chiusura Precedente
9.75
Apertura
9.80
Bid
9.51
Ask
9.81
Minimo
9.33
Massimo
9.89
Volume
3.085 K
Variazione giornaliera
-2.46%
Variazione Mensile
9.94%
Variazione Semestrale
-1.04%
Variazione Annuale
-1.04%
20 settembre, sabato