BATL: Battalion Oil Corporation

1.07 USD 0.02 (1.83%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BATL ha avuto una variazione del -1.83% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.05 e ad un massimo di 1.11.

Segui le dinamiche di Battalion Oil Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.05 1.11
Intervallo Annuale
1.01 6.85
Chiusura Precedente
1.09
Apertura
1.11
Bid
1.07
Ask
1.37
Minimo
1.05
Massimo
1.11
Volume
33
Variazione giornaliera
-1.83%
Variazione Mensile
-9.32%
Variazione Semestrale
-17.69%
Variazione Annuale
-83.89%
21 settembre, domenica