Valute / BATL
BATL: Battalion Oil Corporation
1.07 USD 0.02 (1.83%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BATL ha avuto una variazione del -1.83% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.05 e ad un massimo di 1.11.
Segui le dinamiche di Battalion Oil Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.05 1.11
Intervallo Annuale
1.01 6.85
- Chiusura Precedente
- 1.09
- Apertura
- 1.11
- Bid
- 1.07
- Ask
- 1.37
- Minimo
- 1.05
- Massimo
- 1.11
- Volume
- 33
- Variazione giornaliera
- -1.83%
- Variazione Mensile
- -9.32%
- Variazione Semestrale
- -17.69%
- Variazione Annuale
- -83.89%
21 settembre, domenica