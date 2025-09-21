QuotazioniSezioni
Valute / ASBP
Tornare a Azioni

ASBP

0.41 USD 0.03 (6.82%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ASBP ha avuto una variazione del -6.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.41 e ad un massimo di 0.44.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.41 0.44
Intervallo Annuale
0.22 8.64
Chiusura Precedente
0.44
Apertura
0.43
Bid
0.41
Ask
0.71
Minimo
0.41
Massimo
0.44
Volume
291
Variazione giornaliera
-6.82%
Variazione Mensile
-26.79%
Variazione Semestrale
-26.79%
Variazione Annuale
-94.78%
21 settembre, domenica