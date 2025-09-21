QuotazioniSezioni
ANG-PD

25.79 USD 0.04 (0.15%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ANG-PD ha avuto una variazione del -0.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.73 e ad un massimo di 25.81.

Intervallo Giornaliero
25.73 25.81
Intervallo Annuale
24.75 26.35
Chiusura Precedente
25.83
Apertura
25.75
Bid
25.79
Ask
26.09
Minimo
25.73
Massimo
25.81
Volume
16
Variazione giornaliera
-0.15%
Variazione Mensile
1.54%
Variazione Semestrale
0.78%
Variazione Annuale
0.78%
21 settembre, domenica