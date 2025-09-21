QuotazioniSezioni
Valute / ANG-PB
Tornare a Azioni

ANG-PB

25.20 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ANG-PB ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.19 e ad un massimo di 25.20.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
25.19 25.20
Intervallo Annuale
24.90 25.46
Chiusura Precedente
25.20
Apertura
25.20
Bid
25.20
Ask
25.50
Minimo
25.19
Massimo
25.20
Volume
12
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
0.28%
Variazione Semestrale
1.12%
Variazione Annuale
1.12%
21 settembre, domenica