Valute / ANG-PB
ANG-PB
25.20 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ANG-PB ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.19 e ad un massimo di 25.20.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
25.19 25.20
Intervallo Annuale
24.90 25.46
- Chiusura Precedente
- 25.20
- Apertura
- 25.20
- Bid
- 25.20
- Ask
- 25.50
- Minimo
- 25.19
- Massimo
- 25.20
- Volume
- 12
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 0.28%
- Variazione Semestrale
- 1.12%
- Variazione Annuale
- 1.12%
21 settembre, domenica