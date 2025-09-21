QuotazioniSezioni
Valute / AMOD
Tornare a Azioni

AMOD

1.23 USD 0.06 (4.65%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AMOD ha avuto una variazione del -4.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.23 e ad un massimo di 1.32.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
1.23 1.32
Intervallo Annuale
0.86 11.30
Chiusura Precedente
1.29
Apertura
1.27
Bid
1.23
Ask
1.53
Minimo
1.23
Massimo
1.32
Volume
357
Variazione giornaliera
-4.65%
Variazione Mensile
19.42%
Variazione Semestrale
-12.14%
Variazione Annuale
-89.12%
21 settembre, domenica