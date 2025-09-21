Valute / AMOD
AMOD
1.23 USD 0.06 (4.65%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AMOD ha avuto una variazione del -4.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.23 e ad un massimo di 1.32.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.23 1.32
Intervallo Annuale
0.86 11.30
- Chiusura Precedente
- 1.29
- Apertura
- 1.27
- Bid
- 1.23
- Ask
- 1.53
- Minimo
- 1.23
- Massimo
- 1.32
- Volume
- 357
- Variazione giornaliera
- -4.65%
- Variazione Mensile
- 19.42%
- Variazione Semestrale
- -12.14%
- Variazione Annuale
- -89.12%
21 settembre, domenica