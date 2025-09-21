Valute / AMBR
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AMBR
3.94 USD 0.21 (5.06%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AMBR ha avuto una variazione del -5.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.90 e ad un massimo di 4.23.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
3.90 4.23
Intervallo Annuale
3.46 13.09
- Chiusura Precedente
- 4.15
- Apertura
- 4.00
- Bid
- 3.94
- Ask
- 4.24
- Minimo
- 3.90
- Massimo
- 4.23
- Volume
- 422
- Variazione giornaliera
- -5.06%
- Variazione Mensile
- 10.06%
- Variazione Semestrale
- -65.41%
- Variazione Annuale
- -60.24%
21 settembre, domenica