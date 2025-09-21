Valute / ALTS
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ALTS
3.90 USD 0.22 (5.98%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ALTS ha avuto una variazione del 5.98% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.77 e ad un massimo di 4.22.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
3.77 4.22
Intervallo Annuale
1.55 10.95
- Chiusura Precedente
- 3.68
- Apertura
- 3.80
- Bid
- 3.90
- Ask
- 4.20
- Minimo
- 3.77
- Massimo
- 4.22
- Volume
- 11.074 K
- Variazione giornaliera
- 5.98%
- Variazione Mensile
- -41.00%
- Variazione Semestrale
- 0.26%
- Variazione Annuale
- 120.34%
21 settembre, domenica