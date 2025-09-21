Valute / ALMS
ALMS
4.17 USD 0.12 (2.80%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ALMS ha avuto una variazione del -2.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.08 e ad un massimo di 4.37.
Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
4.08 4.37
Intervallo Annuale
2.76 13.11
- Chiusura Precedente
- 4.29
- Apertura
- 4.29
- Bid
- 4.17
- Ask
- 4.47
- Minimo
- 4.08
- Massimo
- 4.37
- Volume
- 1.593 K
- Variazione giornaliera
- -2.80%
- Variazione Mensile
- -10.13%
- Variazione Semestrale
- -32.08%
- Variazione Annuale
- -61.03%
21 settembre, domenica