AII
21.51 USD 0.50 (2.38%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AII ha avuto una variazione del 2.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.05 e ad un massimo di 22.06.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
20.05 22.06
Intervallo Annuale
15.77 22.06
- Chiusura Precedente
- 21.01
- Apertura
- 20.05
- Bid
- 21.51
- Ask
- 21.81
- Minimo
- 20.05
- Massimo
- 22.06
- Volume
- 288
- Variazione giornaliera
- 2.38%
- Variazione Mensile
- 7.55%
- Variazione Semestrale
- 16.27%
- Variazione Annuale
- 16.27%
20 settembre, sabato