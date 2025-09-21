Valute / AGH
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AGH
3.33 USD 0.07 (2.06%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AGH ha avuto una variazione del -2.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.15 e ad un massimo di 3.68.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
3.15 3.68
Intervallo Annuale
0.52 7.22
- Chiusura Precedente
- 3.40
- Apertura
- 3.40
- Bid
- 3.33
- Ask
- 3.63
- Minimo
- 3.15
- Massimo
- 3.68
- Volume
- 603
- Variazione giornaliera
- -2.06%
- Variazione Mensile
- -19.17%
- Variazione Semestrale
- 389.71%
- Variazione Annuale
- -23.80%
21 settembre, domenica