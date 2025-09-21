QuotazioniSezioni
Valute / ADVB
Tornare a Azioni

ADVB

0.47 USD 0.09 (16.07%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ADVB ha avuto una variazione del -16.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.45 e ad un massimo di 0.59.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.45 0.59
Intervallo Annuale
0.38 4.06
Chiusura Precedente
0.56
Apertura
0.59
Bid
0.47
Ask
0.77
Minimo
0.45
Massimo
0.59
Volume
431
Variazione giornaliera
-16.07%
Variazione Mensile
6.82%
Variazione Semestrale
-87.79%
Variazione Annuale
-88.40%
21 settembre, domenica