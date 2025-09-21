Valute / ACCS
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ACCS
10.47 USD 0.25 (2.33%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ACCS ha avuto una variazione del -2.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.47 e ad un massimo di 10.79.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
10.47 10.79
Intervallo Annuale
7.79 13.11
- Chiusura Precedente
- 10.72
- Apertura
- 10.79
- Bid
- 10.47
- Ask
- 10.77
- Minimo
- 10.47
- Massimo
- 10.79
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- -2.33%
- Variazione Mensile
- -2.33%
- Variazione Semestrale
- 13.56%
- Variazione Annuale
- 9.86%
21 settembre, domenica