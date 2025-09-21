QuotazioniSezioni
Valute / ABP
Tornare a Azioni

ABP

0.24 USD 0.04 (20.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ABP ha avuto una variazione del 20.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.20 e ad un massimo di 0.24.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.20 0.24
Intervallo Annuale
0.15 8.80
Chiusura Precedente
0.20
Apertura
0.20
Bid
0.24
Ask
0.54
Minimo
0.20
Massimo
0.24
Volume
2.183 K
Variazione giornaliera
20.00%
Variazione Mensile
0.00%
Variazione Semestrale
-44.19%
Variazione Annuale
-95.38%
21 settembre, domenica