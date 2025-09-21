Valute / ABP
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ABP
0.24 USD 0.04 (20.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ABP ha avuto una variazione del 20.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.20 e ad un massimo di 0.24.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.20 0.24
Intervallo Annuale
0.15 8.80
- Chiusura Precedente
- 0.20
- Apertura
- 0.20
- Bid
- 0.24
- Ask
- 0.54
- Minimo
- 0.20
- Massimo
- 0.24
- Volume
- 2.183 K
- Variazione giornaliera
- 20.00%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- -44.19%
- Variazione Annuale
- -95.38%
21 settembre, domenica