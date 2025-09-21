QuotazioniSezioni
AARD

10.89 USD 0.40 (3.54%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AARD ha avuto una variazione del -3.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.75 e ad un massimo di 11.33.

Intervallo Giornaliero
10.75 11.33
Intervallo Annuale
4.88 19.58
Chiusura Precedente
11.29
Apertura
11.29
Bid
10.89
Ask
11.19
Minimo
10.75
Massimo
11.33
Volume
469
Variazione giornaliera
-3.54%
Variazione Mensile
28.88%
Variazione Semestrale
38.73%
Variazione Annuale
-27.40%
21 settembre, domenica