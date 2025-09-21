Valute / AARD
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AARD
10.89 USD 0.40 (3.54%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AARD ha avuto una variazione del -3.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.75 e ad un massimo di 11.33.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
10.75 11.33
Intervallo Annuale
4.88 19.58
- Chiusura Precedente
- 11.29
- Apertura
- 11.29
- Bid
- 10.89
- Ask
- 11.19
- Minimo
- 10.75
- Massimo
- 11.33
- Volume
- 469
- Variazione giornaliera
- -3.54%
- Variazione Mensile
- 28.88%
- Variazione Semestrale
- 38.73%
- Variazione Annuale
- -27.40%
21 settembre, domenica