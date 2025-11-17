Expert Advisor (software) per MT4 (MQL4) automatizzato per aprire ordini pendenti su qualsiasi Asset a griglia da 1 fino a 20 posizioni, su livelli di prezzo diversi, ma su un livello ci possono essere anche 2 ordini uguali o opposti esempio 3600 buy & sell.

I livelli possono essere a distanza positiva + 100 punti se devono essere piazzati sopra il livello di apertura Posizione n. 1 o a distanza negativa – 50 punti se devono essere piazzati sotto il livello di apertura Posizione n. 1





Tipo Ordine

Buy Stop

Buy Limit

Sell Stop

Sell Limit

Basta inserire buy o sell nelle impostazioni e il software in base a dove si trova il prezzo aprirà l' ordine stop o limit.





Il software deve avere una tabella per inserire da 1 a 20 ordini pendenti, con apertura in sequenza progressiva, possono essere sia buy che sell su livelli di prezzo diversi e con distanze differenti fra loro, ogni ordine può avere parametri diversi o uguali.





Appena il software apre il n. 1 piazza immediatamente il n. 2, appena viene aperto il n. 2 viene piazzato immediatamente il n. 3 in automatico perchè se la distanza è piccola come 50 punti in momenti di alta volatilità su un asset come il Gold si rischia che non viene aperto l' ordine successivo che può essere la copertura e quindi si rischia di restare scoperti (x evitare questo problema si può valutare anche ad una funzione che appena il software apre il n. 1° ordine o posizione, apre tutti gli altri ordini in contemporanea alle distanze e parametri già impostati e salvati)

Numero Magico per farlo lavorare con altri expert advisor

Parametri modificabili per ciascun ordine

Numero sequenza apertura …...........

Lotto …..........

Tipo Ordine …................

TP …............

SL ….............

BE …..................

Entry Price ….....................

Entry Price only 1° Ordine (Posizione) inserire prezzo solo sul 1° ordine gli altri prezzi vengono calcolati in automatico in base alle distanze impostate

Distanza ….................... PT X GOLD / PIPS X FOREX

Distanza da Entry (da prezzo 1° Ordine o Posizione) da applicare dal N. 2 a N. 20





Totale Ordini 1–2–3- 4- 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20

Dopo che si salvano tutte le impostazioni basta inserire il prezzo di apertura Entry del trade N. 1 e tutto il resto è automatizzato





Logica di chiusura

Chiusura di tutti Trade Manuale (Close All)

Chiusura a TP O SL del singolo trade o posizione

Regola aggiuntiva quando tocca questo TP xxxxxx ed SL xxxxxx chiudi tutte le altre posizioni aperte e cancella tutti gli ordini piazzati ancora non aperti





Esempio

N. 1 Buy Lotto 1.00 TP 500 SL 200 BE 0 Livello di apertura Entry Price 3350.50 unico prezzo che deve essere inserito gli altri vengono calcolati in automatico in base alle distanze impostate dal prezzo Entry n. 1





N. 2 Sell Lotto 1.00 TP 400 SL 200 BE 0 Distanza da Livello di apertura + 200 pt (3352.50)





N. 3 Sell Lotto 0.50 TP 100 SL 100 BE 100 Distanza da Livello di apertura - 500 pt (3350.00)





Il tutto con file codice sorgente, codifica pulita e leggibile per essere modificabile e personalizzabile successivamente, da poter installare su qualsiasi pc o vps senza limiti e su più conti.

Preferibile Freelance che parli e comprendi la lingua italiana per avere una migliore comunicazione anche dal punto di vista tecnico.

Antonio Natale