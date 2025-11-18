- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
231
Bénéfice trades:
134 (58.00%)
Perte trades:
97 (41.99%)
Meilleure transaction:
17.00 USD
Pire transaction:
-10.53 USD
Bénéfice brut:
1 133.78 USD (1 133 755 pips)
Perte brute:
-780.67 USD (780 592 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (135.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
135.52 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
94.03%
Charge de dépôt maximale:
4.52%
Dernier trade:
13 il y a des minutes
Trades par semaine:
175
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
3.47
Longs trades:
230 (99.57%)
Courts trades:
1 (0.43%)
Facteur de profit:
1.45
Rendement attendu:
1.53 USD
Bénéfice moyen:
8.46 USD
Perte moyenne:
-8.05 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-69.53 USD)
Perte consécutive maximale:
-69.53 USD (8)
Croissance mensuelle:
35.31%
Algo trading:
4%
Prélèvement par solde:
Absolu:
27.16 USD
Maximal:
101.87 USD (7.41%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.05% (92.45 USD)
Par fonds propres:
0.57% (7.79 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|231
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|353
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|353K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +17.00 USD
Pire transaction: -11 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +135.52 USD
Perte consécutive maximale: -69.53 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
300 USD par mois
35%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
3
4%
231
58%
94%
1.45
1.53
USD
USD
8%
1:200