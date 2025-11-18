SignauxSections
Luis Fernando Campos Machado

C2 FL Conservador 1k

Luis Fernando Campos Machado
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 35%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
231
Bénéfice trades:
134 (58.00%)
Perte trades:
97 (41.99%)
Meilleure transaction:
17.00 USD
Pire transaction:
-10.53 USD
Bénéfice brut:
1 133.78 USD (1 133 755 pips)
Perte brute:
-780.67 USD (780 592 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (135.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
135.52 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
94.03%
Charge de dépôt maximale:
4.52%
Dernier trade:
13 il y a des minutes
Trades par semaine:
175
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
3.47
Longs trades:
230 (99.57%)
Courts trades:
1 (0.43%)
Facteur de profit:
1.45
Rendement attendu:
1.53 USD
Bénéfice moyen:
8.46 USD
Perte moyenne:
-8.05 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-69.53 USD)
Perte consécutive maximale:
-69.53 USD (8)
Croissance mensuelle:
35.31%
Algo trading:
4%
Prélèvement par solde:
Absolu:
27.16 USD
Maximal:
101.87 USD (7.41%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.05% (92.45 USD)
Par fonds propres:
0.57% (7.79 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 231
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 353
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 353K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17.00 USD
Pire transaction: -11 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +135.52 USD
Perte consécutive maximale: -69.53 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.18 20:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
