Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tradeview-Live 0.00 × 1 ForexTimeFXTM-Live01 0.00 × 1 TickmillUK-Live 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5 0.23 × 35 FusionMarkets-Live 0.31 × 94 Exness-MT5Real3 0.38 × 281 FPMarkets-Live 0.47 × 326 PacificUnionLLC-Live 0.48 × 46 DooTechnology-Live 0.54 × 26 ICMarketsSC-MT5-2 0.59 × 1390 FXPIG-Server 0.60 × 200 Exness-MT5Real28 0.67 × 3 Tickmill-Live 0.71 × 156 ActivTradesCorp-Server 0.75 × 4 ICMarkets-MT5 0.81 × 166 ICTrading-MT5-4 1.00 × 2 EvolveMarkets-MT5 Live Server 1.00 × 5 AdmiralsGroup-Live 1.00 × 1 Exness-MT5Real9 1.13 × 8 ICMarketsSC-MT5 1.18 × 984 TitanFX-MT5-01 1.19 × 68 Exness-MT5Real5 1.20 × 5 Eightcap-Live 1.41 × 175 Darwinex-Live 1.41 × 59 PepperstoneUK-Live 1.42 × 86 41 plus...