Van Long Hoang

XAU SWING

Van Long Hoang
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 397%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
38
Bénéfice trades:
21 (55.26%)
Perte trades:
17 (44.74%)
Meilleure transaction:
157.53 USD
Pire transaction:
-91.62 USD
Bénéfice brut:
1 113.24 USD (1 113 235 pips)
Perte brute:
-440.47 USD (440 436 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (395.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
395.29 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.41
Activité de trading:
44.00%
Charge de dépôt maximale:
4.39%
Dernier trade:
60 il y a des minutes
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
4.24
Longs trades:
28 (73.68%)
Courts trades:
10 (26.32%)
Facteur de profit:
2.53
Rendement attendu:
17.70 USD
Bénéfice moyen:
53.01 USD
Perte moyenne:
-25.91 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-154.82 USD)
Perte consécutive maximale:
-154.82 USD (5)
Croissance mensuelle:
406.52%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.72 USD
Maximal:
158.70 USD (18.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.88% (158.70 USD)
Par fonds propres:
14.90% (84.22 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 673
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 673K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +157.53 USD
Pire transaction: -92 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +395.29 USD
Perte consécutive maximale: -154.82 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

XAU SWING FOLLOW TREND MONTH
Aucun avis
2025.10.22 20:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 16:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 16:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 13:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.