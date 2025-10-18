- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
98
Bénéfice trades:
70 (71.42%)
Perte trades:
28 (28.57%)
Meilleure transaction:
42.80 USD
Pire transaction:
-20.80 USD
Bénéfice brut:
502.98 USD (52 968 pips)
Perte brute:
-301.52 USD (29 291 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (129.56 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
136.38 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
34.98%
Charge de dépôt maximale:
186.92%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
81
Temps de détention moyen:
59 minutes
Facteur de récupération:
2.22
Longs trades:
70 (71.43%)
Courts trades:
28 (28.57%)
Facteur de profit:
1.67
Rendement attendu:
2.06 USD
Bénéfice moyen:
7.19 USD
Perte moyenne:
-10.77 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-62.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-89.65 USD (5)
Croissance mensuelle:
-59.83%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
47.13 USD
Maximal:
90.61 USD (55.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
95.33% (59.18 USD)
Par fonds propres:
62.85% (1.81 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|85
|.USTECHCash
|4
|EURUSD
|4
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|197
|.USTECHCash
|3
|EURUSD
|-4
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|20K
|.USTECHCash
|3.2K
|EURUSD
|-418
|USDJPY
|671
|GBPUSD
|127
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +42.80 USD
Pire transaction: -21 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +129.56 USD
Perte consécutive maximale: -62.32 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.36 × 14
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.39 × 345
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.47 × 133
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
Exness-MT5Real28
|1.67 × 3
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.12 × 1525
44 plus...
💡 Pourquoi s'abonner à WinnersFX pour seulement 30 $ ? Pour seulement 30 $ par mois, accédez à un système performant qui vous aide à trader plus intelligemment, sans vous compliquer la vie. Avec WinnersFX, vous ne faites pas que trader : vous gagnez tout en apprenant. ✅ Copie automatique des signaux professionnels – Reproduisez instantanément les transactions de professionnels expérimentés. Ainsi, même si vous débutez en trading, vous pouvez commencer à gagner immédiatement. ✅ Apprenez tout en gagnant – Chaque signal est accompagné d'informations précieuses. Vous comprendrez les raisons de vos transactions, ce qui vous aidera à développer vos compétences et votre confiance pour trader de manière autonome. ✅ Accès abordable, valeur ajoutée – Pour seulement 30 $, WinnersFX vous offre des outils et des conseils qui coûtent des centaines d'euros ailleurs. Une seule transaction gagnante pourrait couvrir votre abonnement. ✅ Profits constants – Au lieu de deviner le marché, vous suivez une stratégie éprouvée qui réduit les risques et augmente vos chances de profit. Avec WinnersFX, pas besoin d'années d'expérience pour réussir en trading. Vous êtes encadré par des professionnels, soutenu par la technologie et prêt à progresser. 👉 Abonnez-vous dès aujourd'hui pour seulement 30 $ et commencez à multiplier vos profits tout en maîtrisant l'art du trading !
