Duc Hoanh Vu

Master NC

Duc Hoanh Vu
0 avis
Fiabilité
137 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
234
Bénéfice trades:
196 (83.76%)
Perte trades:
38 (16.24%)
Meilleure transaction:
122.62 USD
Pire transaction:
-68.25 USD
Bénéfice brut:
2 468.43 USD (65 877 pips)
Perte brute:
-545.52 USD (13 319 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (361.39 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
361.39 USD (29)
Ratio de Sharpe:
0.50
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.73%
Dernier trade:
6 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
11.96
Longs trades:
126 (53.85%)
Courts trades:
108 (46.15%)
Facteur de profit:
4.52
Rendement attendu:
8.22 USD
Bénéfice moyen:
12.59 USD
Perte moyenne:
-14.36 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-160.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-160.51 USD (3)
Croissance mensuelle:
0.63%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
44%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.21 USD
Maximal:
160.72 USD (1.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.16% (15.67 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 234
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 1.9K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 53K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +122.62 USD
Pire transaction: -68 USD
Gains consécutifs maximales: 29
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +361.39 USD
Perte consécutive maximale: -160.51 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NeotechFinancialServices-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN
0.57 × 14
KuberaCapitalMarkets-Server
3.84 × 97
Earnex-Trade
4.83 × 24
Ava-Real 1-MT5
7.23 × 75
XMGlobal-MT5 12
14.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
16.00 × 1
I am a trader with 15 years of experience. I have built a trading plan with maximum risk control, and the desire to find steady profits. Not only with the desire to bring profits to myself but also to my followers.
Aucun avis
2025.10.01 04:04
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
