- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
23
Bénéfice trades:
18 (78.26%)
Perte trades:
5 (21.74%)
Meilleure transaction:
4.34 EUR
Pire transaction:
-2.92 EUR
Bénéfice brut:
17.28 EUR (1 318 pips)
Perte brute:
-9.72 EUR (881 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (3.21 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
4.68 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
64.52%
Charge de dépôt maximale:
0.63%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
2.27
Longs trades:
3 (13.04%)
Courts trades:
20 (86.96%)
Facteur de profit:
1.78
Rendement attendu:
0.33 EUR
Bénéfice moyen:
0.96 EUR
Perte moyenne:
-1.94 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-3.33 EUR)
Perte consécutive maximale:
-3.33 EUR (2)
Croissance mensuelle:
0.16%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.14 EUR
Maximal:
3.33 EUR (0.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.03 EUR)
Par fonds propres:
2.35% (117.53 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12
|GBPUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|5
|GBPUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|307
|GBPUSD
|130
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +4.34 EUR
Pire transaction: -3 EUR
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +3.21 EUR
Perte consécutive maximale: -3.33 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
TradeMaxGlobal-Live
|4.00 × 1
Aucun avis
