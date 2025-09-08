SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Dragon Revolution
Cheung Chun Lung

Dragon Revolution

Cheung Chun Lung
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 39%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
89
Bénéfice trades:
68 (76.40%)
Perte trades:
21 (23.60%)
Meilleure transaction:
18.64 USD
Pire transaction:
-14.84 USD
Bénéfice brut:
273.41 USD (16 792 pips)
Perte brute:
-81.08 USD (7 408 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (31.97 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
41.64 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.42
Activité de trading:
92.31%
Charge de dépôt maximale:
35.50%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
12.96
Longs trades:
13 (14.61%)
Courts trades:
76 (85.39%)
Facteur de profit:
3.37
Rendement attendu:
2.16 USD
Bénéfice moyen:
4.02 USD
Perte moyenne:
-3.86 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-11.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-14.84 USD (1)
Croissance mensuelle:
38.70%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.46 USD
Maximal:
14.84 USD (2.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.16% (11.65 USD)
Par fonds propres:
59.71% (402.33 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD# 53
USDCHF# 14
USDCAD# 11
NZDCAD# 5
AUDCAD# 3
GBPUSD# 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD# 116
USDCHF# 29
USDCAD# 4
NZDCAD# 20
AUDCAD# 3
GBPUSD# 19
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD# 1.6K
USDCHF# 2.1K
USDCAD# 596
NZDCAD# 2.8K
AUDCAD# 456
GBPUSD# 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +18.64 USD
Pire transaction: -15 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +31.97 USD
Perte consécutive maximale: -11.65 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.17 21:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 57% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.17 06:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 05:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 02:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 11:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Dragon Revolution
30 USD par mois
39%
0
0
USD
574
USD
3
100%
89
76%
92%
3.37
2.16
USD
60%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.