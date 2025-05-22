CotationsSections
Devises / NCL
Retour à Actions

NCL: Northann Corp

0.17 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NCL a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.16 et à un maximum de 0.18.

Suivez la dynamique Northann Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NCL Nouvelles

Range quotidien
0.16 0.18
Range Annuel
0.13 1.47
Clôture Précédente
0.17
Ouverture
0.18
Bid
0.17
Ask
0.47
Plus Bas
0.16
Plus Haut
0.18
Volume
703
Changement quotidien
0.00%
Changement Mensuel
21.43%
Changement à 6 Mois
-15.00%
Changement Annuel
-5.56%
20 septembre, samedi