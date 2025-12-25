Calendrier sur graphique

Bonjour à tous, 

j'ai 2 questions comme débutant sur MT5


- J'ai des petits drapeaux (voir pièces jointes) sur mon graphique, à quoi correspondent les couleurs et peut-on les configurer ?

- est-il possible de configurer le calendrier (pour retirer les annonces des pays non intéressés) et afficher des icônes (comme sur tradingview)sur le graphique à la date et heure de l'évènement ?


Merci beaucoup pour vos réponses


bruno

