Signaux/MQL5

Bonjour,
Débutant, je me suis intéressé au signaux disponible sur MQL5, j'ai repérer quelque traders intéressant, le trader que je souhaite copier utilise MT4, j'ai donc télécharger ma version, ouvert mon compte démo chez le même broker mais lorsque je clic sur "Abonnez vous pour XX$ par mois" la plateforme me renvoie vers un tutoriel obsolète
lorsque je cherche à m'abonner via la plateforme MT4 cela ne fonctionne pas non plus
j'envoie ce message comme une bouteille à la mer si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance