Mise à jour de la plateforme MetaTrader 5 Build 5320 : Services dans CodeBase et opérations de saisie améliorées dans MQL5

Nouveau commentaire
 

Le vendredi 26 septembre 2025, une version actualisée de la plateforme MetaTrader 26 sera publiée.

Le build 5320 est la dernière mise à jour à prendre en charge Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 et Windows Server 2008. À partir de la prochaine version, les plateformes de bureau exécutées sur ces systèmes d'exploitation ne recevront plus de mises à jour. La seule exception concerne les plateformes fonctionnant sous Wine.

Dans cette mise à jour, nous avons ajouté une catégorie CodeBase distincte pour les services. Vous pouvez désormais facilement partager ces applications MQL5, ainsi que les télécharger directement depuis la plateforme avec une installation automatique dans le dossier correspondant.

Nous avons également amélioré les opérations avec les variables d’entrée dans MQL5. Désormais, à l’aide d’un paramètre distinct, vous pouvez spécifier un nom de variable à afficher dans les propriétés du programme sur la plateforme. Auparavant, le nom était spécifié via des commentaires, ce qui était une méthode moins évidente.

Mise à jour de la plateforme MetaTrader 5 Build 5320 : services dans CodeBase et opérations de saisie améliorées dans MQL5

Nous avons également apporté plusieurs améliorations au compilateur et au débogueur MQL5 et ajouté des traductions du terminal Web en roumain et en hébreu.


Terminal Client MetaTrader 5

  1. Terminal : Ajout de la prise en charge des programmes de type Service MQL5 dans la base de code.

    Contrairement aux Expert Advisors, aux indicateurs et aux scripts, les services ne sont pas attachés à un graphique spécifique. Ils s'exécutent en arrière-plan et démarrent automatiquement au lancement du terminal. Grâce aux services, vous pouvez implémenter des flux de données de prix personnalisés pour la plateforme, et aussi effectuer un large éventail de tâches auxiliaires.

    Ces programmes disposent désormais d’une catégorie dédiée. Les développeurs peuvent partager leurs codes dans la CodeBase :


    Partagez votre code dans la bibliothèque


    Les utilisateurs peuvent facilement les télécharger directement depuis la plateforme ou MetaEditor. Une fois téléchargé, le programme est placé dans le bon dossier, compilé automatiquement et prêt à être exécuté :


    Téléchargez les codes directement depuis la plateforme


  2. Terminal : Correction d'un problème où les fichiers des graphiques fermés (supprimés) étaient déplacés vers le mauvais répertoire. De ce fait, les utilisateurs ne pouvaient pas restaurer ces graphiques via le menu « Fichier \ Ouvrir les éléments supprimés ».
  3. MQL5 : Ajout de la prise en charge d'une nouvelle syntaxe pour les paramètres d'entrée. Vous pouvez désormais définir explicitement un nom visible à afficher dans les propriétés du programme. Auparavant, cela n’était possible que via les commentaires.

    Au lieu de la syntaxe obsolète : 
    input int InpVar;  /*visible name*/ // some comment
    Utilisez le nouveau format :
    input(name="visible name") int InpVar;  // some comment
    Le nom de la variable visible est défini dans le paramètre « name », qui accepte uniquement des chaînes de caractères.

    Lorsque la nouvelle syntaxe d'entrée est utilisée, tous les commentaires suivant la déclaration de variable sont ignorés. L'ancienne syntaxe reste prise en charge et n'est pas obsolète. Vous pouvez continuer à l'utiliser et le compilateur ne générera pas d'avertissements.

  4. MQL5 : Correction d'une erreur où le compilateur pouvait produire de manière incorrecte le message « la fonction doit avoir un corps ».
  5. MetaEditor : Info-bulles fixes affichées lors du survol de la valeur d'une expression surveillée dans le débogueur.
  6. Testeur : Correction d'une erreur lors du test des indicateurs. Le processus pouvait ne pas démarrer si le nom de l’indicateur correspondait au nom d’un modèle de graphique.
  7. Mise à jour des traductions de l'interface utilisateur.

Terminal Web MetaTrader 5

  1. Ajout de traductions roumaines et hébraïques pour l'interface utilisateur ; traductions améliorées dans la fenêtre de connexion au compte.
  2. Correction de l'affichage du menu des objets dans la version mobile.
  3. Correction de l'affichage du volume minimum et de l'étape de volume dans les spécifications du contrat.


La mise à jour sera disponible via le système Live Update.

Nouveau commentaire