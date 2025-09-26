Mise à jour de la plateforme MetaTrader 5 Build 5320 : Services dans CodeBase et opérations de saisie améliorées dans MQL5
Le vendredi 26 septembre 2025, une version actualisée de la plateforme MetaTrader 26 sera publiée.
Dans cette mise à jour, nous avons ajouté une catégorie CodeBase distincte pour les services. Vous pouvez désormais facilement partager ces applications MQL5, ainsi que les télécharger directement depuis la plateforme avec une installation automatique dans le dossier correspondant.
Nous avons également amélioré les opérations avec les variables d’entrée dans MQL5. Désormais, à l’aide d’un paramètre distinct, vous pouvez spécifier un nom de variable à afficher dans les propriétés du programme sur la plateforme. Auparavant, le nom était spécifié via des commentaires, ce qui était une méthode moins évidente.
Nous avons également apporté plusieurs améliorations au compilateur et au débogueur MQL5 et ajouté des traductions du terminal Web en roumain et en hébreu.
Terminal Client MetaTrader 5
Contrairement aux Expert Advisors, aux indicateurs et aux scripts, les services ne sont pas attachés à un graphique spécifique. Ils s'exécutent en arrière-plan et démarrent automatiquement au lancement du terminal. Grâce aux services, vous pouvez implémenter des flux de données de prix personnalisés pour la plateforme, et aussi effectuer un large éventail de tâches auxiliaires.
Ces programmes disposent désormais d’une catégorie dédiée. Les développeurs peuvent partager leurs codes dans la CodeBase :
Les utilisateurs peuvent facilement les télécharger directement depuis la plateforme ou MetaEditor. Une fois téléchargé, le programme est placé dans le bon dossier, compilé automatiquement et prêt à être exécuté :
Au lieu de la syntaxe obsolète : Utilisez le nouveau format :
Le nom de la variable visible est défini dans le paramètre « name », qui accepte uniquement des chaînes de caractères.
Lorsque la nouvelle syntaxe d'entrée est utilisée, tous les commentaires suivant la déclaration de variable sont ignorés. L'ancienne syntaxe reste prise en charge et n'est pas obsolète. Vous pouvez continuer à l'utiliser et le compilateur ne générera pas d'avertissements.
Terminal Web MetaTrader 5
La mise à jour sera disponible via le système Live Update.