La prise en charge des anciennes versions de MetaTrader 4 et MetaTrader 5 prendra fin le 1er juillet
À compter du 1er juillet 2025, les versions minimales prises en charge des plateformes de trading seront :
Après cette date, les anciennes versions des terminaux de bureau ne pourront plus se connecter aux serveurs de courtage. Nous vous encourageons vivement à effectuer la mise à jour, car chaque version de la plateforme introduit de nombreuses fonctionnalités et améliorations de performances.
MetaTrader 5
Au cours des derniers mois, 3 mises à jour majeures ont été publiées pour MetaTrader 5 :
MetaTrader 4
Chaque nouvelle version de MetaTrader 4 apporte des améliorations de performances, des corrections de bugs et une sécurité renforcée pour le service Market.
Téléchargez la dernière version de la plateforme avec de nouvelles fonctionnalités et améliorations