La prise en charge des anciennes versions de MetaTrader 4 et MetaTrader 5 prendra fin le 1er juillet

À compter du 1er juillet 2025, les versions minimales prises en charge des plateformes de trading seront :

  • MetaTrader 4 — Build 1440 publiée le 21 février 2025
  • MetaTrader 5 — Build 4755 publiée le 13 décembre 2024

Après cette date, les anciennes versions des terminaux de bureau ne pourront plus se connecter aux serveurs de courtage. Nous vous encourageons vivement à effectuer la mise à jour, car chaque version de la plateforme introduit de nombreuses fonctionnalités et améliorations de performances.

MetaTrader 5

Au cours des derniers mois, 3 mises à jour majeures ont été publiées pour MetaTrader 5 :

  • Build 4620 : Extension du support OpenBLAS, correction des requêtes sur l'historique des ticks.
  • Build 4730 : Prise en charge étendue d'OpenBLAS et optimisation générale des performances
  • Build 4755 : Corrections de bugs et améliorations générales du Testeur de Stratégies.


MetaTrader 4

Chaque nouvelle version de MetaTrader 4 apporte des améliorations de performances, des corrections de bugs et une sécurité renforcée pour le service Market.


